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На Таймыре тепло, но очень ветрено



ИА "Метеоновости" / 14:06 Вторник, 16 октября



На Таймыре сохраняется теплая, но очень ветреная погода со снегом. Виной тому - активный циклон с Северной Атлантики и его атмосферные фронты. Температура воздуха превышает привычные показатели на 8-10 градусов, но, несмотря на это, на полуострове уже подмораживает. Но без рекордов тоже не обошлось. Рекордсменом 15 октября стал мыс Челюскин - самая северная материковая точка Евразии. Днем термометры показали -0,3 градуса. Ранее, в 1994 году, рекордным стало значение -0,8 градуса. Не обошлось в зоне действия атмосферных фронтов без снегопадов и метелей при резком порывистом ветре. Отдельные порывы достигали 23 м/с.



17 октября атмосферное давление на полуострове начнет расти, но и антициклон, кружащий над Ямалом, внесет вклад в погоду. При переменной облачности местами пройдет снег, ветер в порывах усилится до 13-18 м/с, местами до 23 м/с, разыграется метель. Температура воздуха в течение суток 0..-5 градусов. / meteonovosti.ru /



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