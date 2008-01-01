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Новости погоды

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Небывалое тепло на берегах Балтийского моря

ИА "Метеоновости" / 13:39 Вторник, 16 октября

  На берегах Балтийского моря температура воздуха превышает привычные показатели на 4-6 градусов. Ведь этот регион "греется" в теплом секторе циклонического вихря с Северной Атлантики. Сразу несколько городов стали рекордсменами по температуре 15 октября. До 19,1 градуса прогрелся воздух в Санкт-Петербурге. Более ста лет не было в городе столь высокой температуры. В далеком 1889 году было лишь 17,2 градуса. В столице Швеции, Стокгольме, 20,1 градуса, что гораздо выше предыдущего рекорда, зафиксированного в прошлом году (15,9 градуса). В Хельсинки было 15,7 градуса, и такой температуры здесь не было более 150 лет, предыдущий рекорд (13,8 градуса) остался в 1863 году. В Таллине термометры показали 18,4 градуса, в Риге 18,4 градуса, в Клайпеде 19,4 градуса.

17 октября осень всё же возьмет свое, температура воздуха начнет понижаться, но очередные рекорды всё же еще возможны. / meteonovosti.ru /
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