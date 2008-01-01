

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Во Франции ливневые дожди продолжаются



ИА "Метеоновости" / 13:07 Вторник, 16 октября



Циклонический вихрь, бывший ураган "Лесли", стал причиной проливных дождей во Франции. Сильные дожди и порывистый ветер бушевали на юге странные 14 и 15 октября. За это время выпало до 120 мм осадков, что сравнимо, а в некоторых случаях и превышает месячную норму (109 мм в Монпелье). Ветер тоже не утихал, 15 октября порывы его достигали 32 м/с. Из-за сильных дождей реки во Франции вышли из берегов, спровоцировав наводнение. Так, на реке Од вода поднялась на целых 7 метров. На юге Франции введен режим чрезвычайной ситуации, ведутся восстановительные работы.



Сегодня, 16 октября, существенных осадков не ожидается, регион находится в зоне повышенного атмосферного давления. 17 октября антициклон сохранит влияние, кратковременные дожди пройдут лишь местами. Ожидается теплая погода, ночью 10..15 градусов, днем 19..24. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



