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Смена характера погоды в Северо-Западном районе



ИА "Метеоновости" / 12:41 Вторник, 16 октября



погода неустойчивая: то тепло и солнечно, то вдруг дождливо и ветрено, как и полагается осенью.



Пока атлантические циклоны перемещаются по акватории арктических морей, и происходит чередование теплых секторов и тыловой части этих вихрей.



Так 15 октября северо-западный регион России грелся в теплом секторе циклона, центр которого сместится на Новую Землю. Температура воздуха превышала привычные показатели на 8-10 градусов. И снова были перекрыты многолетние температурные максимумы: в Мурманске воздух прогрелся до 13,7 градуса. Тепло было в Карелии, где зарегистрировано 3 рекорда: Калевала 14,5 градуса, Кемь-Порт 16,5 градуса. Петрозаводск 15,8 градуса. Во Пскове максимальная температура воздуха повысилась до 19 градусов, в Великих Луках 19,4 градуса, в Санкт-Петербурге 19,1 градуса.



На севере Архангельской области ветер в порывах усиливался до 21 м/с, а в Ненецком автономном округе порывы ветра достигали 24 м/с. Сильные ветры здесь были из-за большой разницы давления на границе антициклона и циклона.



17 октября, когда центр циклона сместится на восток, в регионе похолодает. Начнутся осадки, умеренные в Ненецком автономном округе, где ветер здесь усилится местами до 20-25 м/с, и днем не выше 1..6 градусов. В Коми, в отдельных районах осадки сильные, на юге и крайнем северо-востоке порывы ветра 16-21 м/с. Температура воздуха в течение суток 3..8 тепла, ночью местами до -2.







В Ленинградской области похолодает до 11..16, в Карелии местами небольшой дождь, 4..9, на юге до 13 градусов



На температурные рекорды больше рассчитывать не приходится - осень берет свое. / meteonovosti.ru /



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