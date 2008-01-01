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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:33 Вторник, 16 октября



В 12 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 15..16 градусов, Северном 14.. 16 градусов, Северо-восточном 14..16 градусов, Восточном 15..16 градусов, Юго-восточном 15..16 градусов, Южном 15..17 градусов, Юго-западном 14..15 градусов, Западном 14..16 градусов, Северо-западном 14 градусов.



В Зеленограде ясно, температура воздуха 14..15 градусов, на территории Новой Москвы малооблачно, температура воздуха 14..16 градусов. / meteonovosti.ru /



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