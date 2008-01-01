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Новости погоды

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На арктическом побережье Якутии метут метели

ИА "Метеоновости" / 11:28 Вторник, 16 октября

  На арктическом побережье Якутии, несмотря на аномально высокую температуру воздуха, уже довольно морозно, но днем воздух прогревается до рекордных значений. Температура воздуха превышает климатическую норму на 8-10 градусов, на Новосибирских островах был зафиксирован очередной температурный рекорд, днем 15 октября на острове Котельном термометры показали -0,1 градуса, ранее здесь было -0,8 в 1994 году. Большая часть территории находилась во власти антициклона. А на северо-западе Республики Саха погодные условия определял циклонический вихрь и его атмосферные фронты. Прошел снег, при порывистом ветре до 25 м/с поднималась метель.

17 октября циклонический вихрь начнет заполняться, но атмосферные фронты будут напоминать о себе. Пройдет слабый снег, днем снег и мокрый снег, местами метель, местами дымка, в отдельных районах порывы ветра 16-21 м/с, температура ночью -1..-6, при прояснении -6..-11, днем -4..+1, на юге и на западе -4..-9 градусов. / meteonovosti.ru /
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