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В Сочи запоздалый бархатный сезон



ИА "Метеоновости" / 09:56 Вторник, 16 октября



Нынешний октябрь очень щедр на тепло, солидная порция которого досталась нашим южным курортам, особенно Сочи. В середине октября в Сочи установилась сухая и солнечная погода, вернув жителям города и отдыхающим настоящий "бархатный сезон". Температура воздуха в дневные часы повышается до 23:25 градусов, при этом вода в Черном море остается довольно теплой, около +23.



Сохранится такая погода и в ближайшие три дня, 16-18 октября. Регион останется на границе взаимодействия двух барических образований - обширного погожего антициклона, раскинувшегося над центральной и черноземной частью ЕТР, и южной азиатской депрессии, которая редко провоцирует осадки, так как наполнена теплым и сухим воздухом.



При такой ситуации в городе-курорте вероятность осадков минимальна, а температурный режим высокий. В ночные часы конечно довольно свежо, 14..16 градусов, но днем южное солнце прогреет воздух до 24..26 градусов. В среднем такая температура на 2-3 градуса выше, чем положено по норме. Температура морской воды тоже останется довольно высокой и комфортной для плавания.



Морской воздух, солнце и тепло - что еще нужно для счастья и здоровья! / meteonovosti.ru /



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