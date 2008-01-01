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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:15 Вторник, 16 октября
Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 15..17, по области 12..17 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 755 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.
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В Москве и Подмосковье сохранится комфортная, солнечная и довольно теплая для этих дней погода, благоприятная для большинства людей, которая не должна вызвать метеопатических реакций.
Лишь небольшие колебания атмосферного давления на его повышенном фоне могут стать причиной погодообусловленных недомоганий у метеозависимых людей с патологиями сердца и сосудов, страдающих нестабильными сосудистыми реакциями, вегетативной дисфункцией, перенесших острые сосудистые нарушения. У этой категории лиц возможны "скачки" артериального давления, боли в области сердца, приступы стенокардии и мигрени. Специалисты рекомендуют более тщательно контролировать артериальное давление, не терпеть головные и сердечные боли и купировать их лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом. И не забывайте о прогулках на свежем воздухе, которые помогут восполнить дефицит кислорода в организме. / meteonovosti.ru /