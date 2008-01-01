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Сильные дожди в Испании и Франции



ИА "Метеоновости" / 13:27 Понедельник, 15 октября



На крайнем западе Европейского континента прошедшей ночью 15 октября прошумели очень сильные дожди, и усиливался ветер.



Всему виной бывший ураган "Лессли", который с выходом на континент ослабел до внетропического циклона, сохранив при этом большой запас влаги и энергии. Добавила неустойчивость и активная фронтальная зона.



В результате на юге и востоке Испании, а также в южной половине Франции пролилось от 20 до 53 мм дождя, в Испании местами (REUS) до 77 мм. Во Франции непогоду усилил сильный порывистый ветер, порывы которого достигали 18-24 м/с, в CAP BEAR 29 м/с.



Проливные дожди во Франции привели к резкому подъему уровней воды в реках. Так на реке Од вода поднялась аж на 7 метров, спровоцировав наводнение. На юге Франции из-за наводнения введен чрезвычайный режим.



В настоящее время циклон отступил. Дожди ослабели и в течение сегодняшнего дня прекратятся. Во вторник 16 октября обойдется без существенных осадков, поэтому ухудшения ситуации не ожидается. / meteonovosti.ru /



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