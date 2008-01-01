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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:29 Понедельник, 15 октября

  В 12 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 15..16 градусов, Северном 16 градусов, Северо-восточном 15..16 градусов, Восточном 16..17 градусов, Юго-восточном 15..16 градусов, Южном 16..18 градусов, Юго-западном 15..17 градусов, Западном 14..16 градусов, Северо-западном 15..16 градусов.

В Зеленограде ясно, температура воздуха 16 градусов, на территории Новой Москвы ясная сухая погода, температура воздуха 16..17 градусов. / meteonovosti.ru /
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местное
+18
Вт.
16 окт.
+16
Ср.
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+14
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+15
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