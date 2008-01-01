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Каков Покров, такова и зима.



ИА "Метеоновости" / 12:22 Понедельник, 15 октября



14 октября по православному календарю Праздник Покрова, по которому издревле судили о зиме. Народные приметы гласят: "каков Покров, такова и зима", "на Покров до обеда осень, после обеда зима".



Нынешний Покров в столичном регионе, впрочем, как и в большинстве центральных областей ЕТР, выдался аномально теплым. Среднесуточная температура в Москве превысила климатическую норму на 7,3 градуса, а максимальная температура составила +17,9 градусов, не дотянув одного градуса до абсолютного максимума дня.



По данным метеонаблюдений за последние 70 лет, нынешний Покров стал третьим в списке самых теплых. Его опередили лишь 1993 и 1967 годы, когда среднесуточная температура 14 октября составила 14,3 и 13,4 градуса соответственно. Среднесуточная температура на Покров текущего года составила 12,7 градусов.



Если верить народным приметам, то москвичей ждет теплая зима, так как Покров выдался не просто теплым, а очень теплым. Однако, следуя данным метеонаблюдений не все так однозначно. Если обратится к нашим рекордсменам за последние 70 лет, то теплый Покров 1967 года сменился холодной зимой с отрицательной аномалией температуры около 3 градусов, а на смену теплого Покрова 1993 года пришла теплая зима, с небольшой положительной аномалией температуры около 1 градуса.



Так что, какой будет грядущая зима, покажет время. / meteonovosti.ru /



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