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Тепла в Москве убавится



ИА "Метеоновости" / 11:51 Понедельник, 15 октября



осени. Новая неделя месяца тоже началась с тепла и солнца, а затем дни станут более облачными и менее теплыми.



В понедельник, 15 октября, воздух в Москве прогреется до +19 градусов. Не исключено, что максимальная температура сможет достигнуть рекордного значения, которое составляет +19,7 градусов и принадлежит 1993 году.



Погожий антициклон, установивший такую погоду в столице и ее окрестностях, сохранит свое влияние и продолжит период тепла, более характерного для сентября. Во вторник и среду, 16-17 октября, в регионе сохранится переменная облачность без осадков. Дискомфорт в погоду внесет лишь утренний туман, из-за которого видимость местами может ухудшиться до 300-500 м. Температура ночью ожидается от 4 до 9 градусов. Днем вновь выглянет солнце, и воздух неплохо прогреется, до 16, по области до 17 градусов. Атмосферное давление существенно меняться не будет, и останется на 6-7 единиц выше нормального фона.



Во второй половине рабочей недели, 18-19 октября, наметится тенденция на снижение температурного режима в столице и ее окрестностях. Антициклон начнет отступать на юго-восток, а по северу ЕТР пройдет атлантический вихрь, который попытается подкорректировать погоду. В целом, существенных изменений не произойдет - сохранится переменная облачность и обойдется без существенных осадков. Но из-за снижения фронтальной зоны и понижения температуры в верхних слоях атмосферы, прохладнее станет и в приземном слое. В ночные часы температура останется в прежних пределах, в Москве около 7 тепла, по области от 4 до 9 градусов, а днем станет прохладнее на пару градусов, в Москве 13..15, в Подмосковье местами до 10 градусов. Но и такой температурный фон останется выше климатической нормы, на 5-6 градусов.



Так что, пушкинская осень - "очей очарованье" - продолжается. Температурная копилка октября пополнится новой порцией тепла и возможно он войдет в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. / meteonovosti.ru /



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