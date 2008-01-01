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Новости погоды

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Рекордно теплая погода в западной половине ЕТР

ИА "Метеоновости" / 11:09 Понедельник, 15 октября

  На календаре экватор осени, температурный режим в соответствии с климатом постепенно снижается, настраиваясь на зимний лад. Но нынешний октябрь на Европейской территории России не торопиться в предзимье.

Над западной половиной ЕТР раскинулся погожий антициклон - солнечный и теплый, формируя в большинстве областей необычайно теплую для этих дней погоду со среднесуточной температурой на 4-8 градусов выше нормы. Теплый воздух с южным ветрами распространился вплоть до Кольского полуострова, который оказался в теплом секторе атлантического вихря, граничащего с антициклоном.

Установившаяся теплая погода уже не первый день сопровождается целой россыпью температурных рекордов. В некоторых городах абсолютные максимумы обновляются несколько дней подряд. Например, в Калининграде, где воскресный день, 14 октября, стал уже третьим в череде рекордно теплых. Воздух в городе вчера прогрелся до +20,4 градусов, превысив рекорд 40-летней давности почти на 1 градус.

Рекордсменами прошедшего 14 октября стали также Кингисепп с температурой +19,9 градусов (предыдущий максимуму наблюдался в 1979 году и составлял +17,0), Псков +19,7 (предыдущий +17,4 в 1979 году). В Великих Луках воздух накануне прогрелся до +20,8 градусов, превысив на 2,6 градуса абсолютный максимум, продержавшийся аж с 1889 года!

Новые температурные рекорды зафиксированы также в следующих городах: в Рославле +18,7, Твери +18,8, Рыбинске +16,5, Череповце +17,5, Петрозаводске +17,7, Калевале +18,0, в Кемь-Порту +16,2, Кандалакше +11,9, Мурманске +10,4 градуса. / meteonovosti.ru /
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