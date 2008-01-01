Новости погоды
Самый теплый день октября в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:34 Понедельник, 15 октября
В Москве и ее окрестностях стараниями погожего солнечного антициклона продолжается период необычайно теплой погоды. При ясном небе и обилии солнца воздух в дневные часы интенсивно прогревается, достигая значений, заметно превышающих климатическую норму.
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Накануне днем, 14 октября, по данным опорной станции ВДНХ воздух в столице прогрелся до +17,9 градусов, не дотянув до абсолютного максимума дня около 1 градуса. В результате этот день стал самым теплым за весь прошедший период октября. В текущем октябре так тепло еще не было.
Среднесуточная температура прошедших суток составила +12,7 градусов, что на 8,1 градус выше климатической нормы. / meteonovosti.ru /