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Новости погоды

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Самый теплый день октября в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:34 Понедельник, 15 октября

  В Москве и ее окрестностях стараниями погожего солнечного антициклона продолжается период необычайно теплой погоды. При ясном небе и обилии солнца воздух в дневные часы интенсивно прогревается, достигая значений, заметно превышающих климатическую норму.

Накануне днем, 14 октября, по данным опорной станции ВДНХ воздух в столице прогрелся до +17,9 градусов, не дотянув до абсолютного максимума дня около 1 градуса. В результате этот день стал самым теплым за весь прошедший период октября. В текущем октябре так тепло еще не было.

Среднесуточная температура прошедших суток составила +12,7 градусов, что на 8,1 градус выше климатической нормы. / meteonovosti.ru /
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