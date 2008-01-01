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Новости погоды
Контрасты погоды на севере Красноярского края
ИА "Метеоновости" / 10:25 Понедельник, 15 октября
Накануне, в воскресенье 14 октября, центральную часть Сибирского региона пересекал контрастный фронтальный раздел, протянувшийся от Таймыра на юго-запад до территории Казахстана, который стал причиной резких изменений погоды в Туруханском муниципальном районе Красноярского края.
В этот день в некоторых пунктах района были обновлены рекорды максимальной температуры, а местами день закончился интенсивными осадками и установлением временного снежного покрова.
В первой половине воскресного дня (14 октября) Туруханский район находился с теплой стороны фронтальной зоны, в аномально теплой воздушной массе с превышением среднесуточных значений температуры на 8-12 градусов. Такое сосредоточение тепла способствовало повышению температуры местами до рекордных значений. В Туруханске воздух накануне прогрелся до +10,8 градусов, что оказалось более чем на 3 градуса выше предыдущего рекорда дня, установленного в 1996 году.
Во второй половине дня регион пересек холодный атмосферный фронт, который спровоцировал интенсивные осадки, усиление ветра до штормовых значений и понижение температуры на 4-6 градусов. Начавшийся дождь с понижением температуры стал быстро переходить в мокрый снег и снег, сформировав в северной половине района снежный покров высотой 1-6 см. За вчерашний день выпало от 2 до 9 мм осадков, местами до 17 мм. Местами осадки сопровождались усилением ветра, порывы которого достигали 17-23 м/с, в Туруханске 26 м/с.
В течение сегодняшнего дня атмосферное давление в районе будет расти, облачность немного прояснится, но местами все еще есть вероятность выпадения мокрого снега и усиления ветра до 14-18 м/с. Температура воздуха сегодня будет близка к нулевой отметке. / meteonovosti.ru /
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