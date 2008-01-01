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Осенняя непогода на юге Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 10:00 Понедельник, 15 октября



Над южной половиной Хабаровского края уже несколько дней кружит циклонический вихрь, формируя по-осеннему промозглую сырую погоду. Не торопясь покидать континент, он пополняет копилку октября небольшими, местами умеренными и сильными осадками, которые выпадают в основном в виде дождя. Прошедшей ночью, вследствие понижения температуры, в отдельных районах к дождю стал примешиваться мокрый снег и снег. За прошедшие сутки выпало в основном от 3 до 10 мм осадков, в населенных пунктах Чегдомын, Верховье Урми и Чекунда осадки были сильными, до 20-24 мм.



В течение сегодняшнего дня 15 октября и в предстоящий вторник 16 октября, циклон все же начнет смещаться на восток и в середине недели достигнет южной акватории Охотского моря. Хабаровский край окажется в холодной тыловой части вихря. В результате станет еще на 2-3 градуса холоднее, а на восточном побережье сохранится вероятность сильных осадков в виде мокрого снега и дождя, с возможным налипанием мокрого снега, и порывистым ветром до 18 м/с.



Но основная зона интенсивных осадков вместе с вихрем отступит на Сахалин. Во вторник и среду, 16-17 октября, здесь пройдут дожди разной интенсивности, на севере острова они будут сильными, ветер усилится до 18 м/с, в отдельных районах до 23 м/с. В середине недели в зону непогоды попадут и северные острова Курильской гряды, где также не обойдется без сильных дождей и резкого ветра порывами 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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