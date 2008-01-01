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Середина октября в Москве в истории метеонаблюдений



ИА "Метеоновости" / 09:05 Понедельник, 15 октября



осени. По данным многолетних метеонаблюдений к 15 октября средняя суточная температура воздуха в Москве, как правило, понижается до 5,2 градуса. Максимальная температура может быть еще довольно высокой. Яркой демонстрацией этого служит нынешняя погода. Ведь вчера, 14 октября во второй половине дня воздух в столице прогрелся почти до 18 градусов, лишь немного не дотянув до исторического максимума дня. Он остался в 1889 году и составляет ровно 19 градусов. Абсолютный температурный рекорд для 15 октября составляет 19,7 градуса и был установлен в недавней истории, в 1993 году. В то же время позапрошлый век принес нам не только рекорд тепла, но и рекорд холода. Абсолютный минимум для сегодняшних суток (15 октября) отмечен в 1882 году и составляет -11,8 градуса. Рекорд по осадкам принадлежит 1972 году, когда в Москве выпало 23,7 мм осадков при месячной норме 59 мм.



В прошлом, 2017 году, 15 октября выдалось чуть прохладнее обычного, минимальная температура ночью была 4,7 градуса, максимальная температура днем не превысила 5,8 градусов. Выпало 4 мм осадков. А вот нынешний день будет необыкновенно теплым и продолжит эстафету погожих дней. Максимальная температура прогнозируется 15..17 градусов, что больше соответствует сентябрьским показателям. Чем не золотая осень! / meteonovosti.ru /



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