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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:54 Понедельник, 15 октября



Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 15..17, по области 12..17 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.



Характер погоды в Московском мегаполисе изменится мало, среднесуточная температура воздуха останется выше климатической нормы. Атмосферное давление по-прежнему будет выше климатической нормы, содержание кислорода низкое, что может отрицательно сказаться на состоянии метеозависимых людей, склонных к спастическим реакциям. Особенно остро реагируют гипертоники, лица с атеросклеротическим изменениями и мигренью, нарушениями сердечного ритма. Им необходима медикаментозная поддержка, во время принять лекарство, чтобы нормализовать артериальное давление, снять болевые симптомы. Даже не чувствительные к погодным сюрпризам люди, в такие дни отмечают дискомфорт, слабость, общее недомогание, нестабильное настроение, нарушение сна. Следует поддержать организм - наладить режим труда и отдыха, постараться максимально уменьшить негативные психические нагрузки, восстановить физические и эмоциональные функции организма помогут витаминные комплексы, иммуномодуляторы и адаптогены, которые в осеннюю пору являются необходимыми средствами для организма метеозависимых людей. / meteonovosti.ru /



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