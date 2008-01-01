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На Урале и юге Сибири образовался временный снежный покров



ИА "Метеоновости" / 13:23 Воскресенье, 14 октября



Утром 14 октября в уральских регионах отмечались следы снега. Высота его небольшая, до 1-3 см. Местами, например, в Златоусте до 7 см. В Курганской области (м/с Шумиха) до 5 см. Следы снега прослеживаются и в соседних с Уралом областями юга Западной Сибири: Тюменской и Омской. Пока циклон с юго-востока Казахстана, который нацелился в направлении на Алтай, поддержит прохладную погоду на Урале и в прилегающих областях Сибири. Будут смешанные осадки. А из-за небольших морозов по ночам, утром могут сохраняться следы снега. Но вскоре сюда придет тепло, так что от выпавшего снега может не остаться и следа. / meteonovosti.ru /



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