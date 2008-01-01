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На Урале сохранится прохладная погода



ИА "Метеоновости" / 13:16 Воскресенье, 14 октября



Прохождение атмосферных фронтов сибирского циклона сказалось на погоде Урала. Там похолодало, прошли осадки. И холодная погода удержится в первой половине следующей недели. 15 октября температура днем не превысит 0..+5 градусов, в Пермском крае начнется потепление, там днем до +7. Хотя ночной мороз при облачной погоде с прояснениями небольшой, до -5..-7 градусов. Погода останется неустойчивой. Пройдут небольшие осадки, в Пермском крае снег и мокрый снег. На юге Челябинской области осадки будут с дождем. В Курганской и Челябинской областях ночью и утром на дорогах гололедица. В Челябинской области ветер с порывами до 14 м/с. / meteonovosti.ru /



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