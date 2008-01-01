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Новости погоды

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Запад России обогревает средиземноморский воздух

ИА "Метеоновости" / 13:09 Воскресенье, 14 октября

  На редкость теплая и сухая погода стоит на западе России. В антициклоне даже коротким октябрьским днем воздух прогревается. 13 октября рекорды максимальной температуры случились в Кингисеппе, было 17,7 градуса. Предыдущее значение рекорда 16,1 градуса было в далеком 1963 году. В Пскове температура повысилась до абсолютного максимума, 18,9 градуса, тогда как в 1955 году, когда наблюдался предыдущий максимум, было 17,2 градуса. В Калининграде, вообще, летняя температура, 22,9 градуса. До этого самым теплым считался этот день в истории в 1979 году с температурой 21,4 градуса. Пока нет причин для похолодания на западе России. И начало недели порадует теплой погодой. Дневная температура повысится до 18 градусов, в Калининградской области до +21 градуса. / meteonovosti.ru /
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