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Новости погоды

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На севере Сибири метели и сильные осадки

ИА "Метеоновости" / 13:02 Воскресенье, 14 октября

  Циклон, который принесет ветреную погоду на Европейский Север, в середине недели переместится на север Сибири. Он вызовет здесь ненастную ветреную погоду. На арктическом побережье ожидаются первые метели. Температура воздуха на Ямале упадет ночью до -5..-10 градусов, днем будет колебаться около 0 градусов. Кроме метелей будут все условия для гололедных явлений. Изменения погоды коснутся и территории соседнего, Ханты-Мансийского автономного округа. Там 16 и 17 октября пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, на западе округа местами до сильных, ожидается ветер с порывами до 16 м/с, ночью небольшой мороз, до -3..-8 градусов, днем -1..+4 градуса. Тем не менее, и такая температура для северных районов Сибири на несколько градусов превышает типичную для середины календарной осени. / meteonovosti.ru /
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