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ИА "Метеоновости" / 12:16 Воскресенье, 14 октября



В полдень в Москве сохранялась великолепная, теплая и сухая погода. Столбики столичных термометров добрались до отметок +15 градусов. Ветер оставался слабым, до 3 м/с. Атмосферное давление оставалось повышенным, 755 мм рт. ст. Относительная влажность в середине дня понизилась до 70-75%. / meteonovosti.ru /



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