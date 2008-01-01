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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:16 Воскресенье, 14 октября

  В полдень в Москве сохранялась великолепная, теплая и сухая погода. Столбики столичных термометров добрались до отметок +15 градусов. Ветер оставался слабым, до 3 м/с. Атмосферное давление оставалось повышенным, 755 мм рт. ст. Относительная влажность в середине дня понизилась до 70-75%. / meteonovosti.ru /
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местное
+16
Пн.
15 окт.
+17
Вт.
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+16
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+15
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+39
Ахмадабад		 -19
Делянкир

некомфортное место: Тазовский
комфортное место: Бордж-Бу-Арреридж

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