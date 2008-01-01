|
|
|
Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 12:16 Воскресенье, 14 октября
В полдень в Москве сохранялась великолепная, теплая и сухая погода. Столбики столичных термометров добрались до отметок +15 градусов. Ветер оставался слабым, до 3 м/с. Атмосферное давление оставалось повышенным, 755 мм рт. ст. Относительная влажность в середине дня понизилась до 70-75%. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.