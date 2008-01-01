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Новости погоды

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На севере ЕТР осенние изменения погоды

ИА "Метеоновости" / 12:13 Воскресенье, 14 октября

  Циклон, который движется вдоль арктического побережья Европейской территории, принесет ветреную погоду с дождями только на крайний север. А центральные и северо-западные области пока защитит от вторжения холодного воздуха. В Ненецком автономном округе сохранится ветреная погода. 14 октября порывы ожидаются до 20-25 м/с. Кроме того, пройдут дожди, в ночные часы с мокрым снегом. Ветрено будет в Мурманской области. 15 октября утром и днем западный и северо-западный ветер может достигать 15-20 м/с. Во второй половине дня с прохождением атмосферного фронта понижение температуры с 8..13 градусов до 4..9 градусов. В Архангельской области прогнозируется усиление ветра днем до 13 м/с, при этом погода пока останется теплой, температура повысится до +14 градусов. А вот в Коми погода ветреная с мокрым снегом, переходящим в дождь, на востоке пройдет снег. На севере республики Коми ветер усилится до 14 м/с. Температура воздуха уже низкая, свойственная предзимью: ночью 15 октября 0..-5 градусов, днем 0..+5 градусов, местами на западе до 8 тепла. / meteonovosti.ru /
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