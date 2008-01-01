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Теплые дни в Сибири



ИА "Метеоновости" / 11:35 Воскресенье, 14 октября



Очень теплая погода стоит в отдельных районах Южной Сибири. Перед атмосферными фронтами сибирского циклона распространяется среднеазиатский воздух. 13 октября в Новокузнецке превышен исторический максимум температуры, было 20,5 градуса. Предыдущее значение 2004 года было на градус скромнее, 19,5 градуса. В Кызыле температура тоже преодолела отметку в 20 градусов, термометр показал 20,2 градуса. До сего дня считалось самой высокой температурой значение 17,6 градуса за 2015 год. На юго-восток Западной Сибири уже вскоре придет похолодание. В самом начале новой недели, 15 октября, температура понизится днем до 5..11 градусов. Кроме того пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, только на Алтае пока удержится погода без осадков, но будет также прохладнее. Небольшие дожди доберутся вместе с атмосферным фронтом на юг Красноярского края, но фон температуры понизится не намного, днем ожидается 13..18 градусов. Но существенное похолодание там впереди: / meteonovosti.ru /



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