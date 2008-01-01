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ИА "Метеоновости" / 11:20 Воскресенье, 14 октября
В 10 часов утра в Москве была великолепная погода, совсем не свойственная середине октября. Столичные термометры показывали 11..12 градусов. Ветер был не сильнее 1-4 м/с. Хотя на небе были облака, и солнце светило уже по-осеннему не ярко. Атмосферное давление держится повышенным, 756 мм рт. ст. Относительная влажность с утра повышенная, около 85%. / meteonovosti.ru /
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