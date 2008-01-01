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Новости погоды

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Дождь и ветер-спутники осенней погоды на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 11:15 Воскресенье, 14 октября

  Циклоны на юге и на севере Дальневосточного региона определяли дождливую погоду в субботний день. В Хабаровском крае прошел сильный дождь, за сутки (день 13 октября и в ночь на 14 октября) выпало 20 мм осадков. В Камчатском крае за этот же период вылилось 36 мм дождя, ветер на юге усиливался до 24 м/с. А на побережье Магаданской области осадки были интенсивнее, до 48 мм за 24 часа, ветер на побережье достигал 22 м/с. Южный циклон будет определять еще сутки-двое погоду на юге Дальневосточного региона. В воскресенье, 14 октября, на севере Хабаровского края в Тугуро-Чумиканском районе сильные осадки (снег, мокрый снег), отложение мокрого снега. А в тыловой части тихоокеанского циклона на побережье Чукотского автономного округа ветер будет усиливаться до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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