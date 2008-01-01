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Новости погоды

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Прогноз солнечной активности

ИА "Метеоновости" / 10:37 Воскресенье, 14 октября

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 3 по 14 октября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до возмущенного. 7-8 октября зарегистрирована малая магнитная буря, 13-14 октября вероятны отдельные возмущенные периоды.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 15-23 октября солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка большую часть времени - от спокойной до слабо возмущенной. 15 октября вероятны отдельные возмущенные периоды. На самочувствие метеозависимых людей могут отразиться отдельные возмущения в магнитном поле Земли. Кроме того, фон атмосферного давления остается повышенным, что неблагоприятно для лиц с сердечно-сосудистыми недугами. Будьте внимательны к своему организму! / meteonovosti.ru /
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