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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:57 Воскресенье, 14 октября



Воскресный день в Москве и Подмосковье окажется теплым и солнечным. Такую погоду поддерживает погожий антициклон с центром над Украиной. Среднесуточная температура останется выше климатической нормы на 5-6 градусов. В послеполуденные часы воздух в столице прогреется до 13..15, по области до 12..17 градусов. Атмосферное давление немного понизится, но останется на повышенном фоне 755 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%. Сохранится ветер западных румбов, а его скорость 3-8 м/с.



Жителей столичного региона осень продолжит баловать теплой, сухой погодой, при которой содержание кислорода в воздухе оптимально и не будет оказывать на организм человека негативного влияния. Наоборот, погода располагает для долгих пеших прогулок, которые позволят восполнить дефицит кислорода в организме, и просто повысить жизненный тонус.



"Ложку дегтя" в этот чудесный день добавят лишь колебания атмосферного давления на его повышенном фоне. В группе риска метеочувствительные люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, страдающие нестабильными сосудистыми реакциями, вегетативной дисфункцией, перенесшие сосудистые катастрофы. Они могут почувствовать недомогание, которое будет сопровождаться "скачками" артериального давления, сердечными и головными болями, приступами стенокардии. Возможно снижение физической активности, проявление симптомов слабости. / meteonovosti.ru /



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