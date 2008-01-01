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Рекордное тепло на северо-западе Европейской России



ИА "Метеоновости" / 13:56 Суббота, 13 октября



Антициклон, чей центр располагается между Украиной и Минском, одаривает рекордным теплом не только Зарубежную Европу, но и северо-запад России. Вот и накануне среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 4-6 градусов. В Пскове был установлен новый абсолютный максимум температуры для 12 октября +18.2, что выше предыдущего на градус и продержавшегося с далекого военного 1944 года. На крайнем западе России - в Калининграде - столбик термометра преодолел отметку в +20 (+20.5 градуса), оставив позади 1955 год со значением +19 градусов.



До середины будущей недели на северо-западе Европейской России сохранится сухая и теплая погода с температурой днем в Калининградской области до 20..22 градусов, в Северо-Западном районе 12..17. А значит, велика вероятность новых рекордно-высоких значений температуры. / meteonovosti.ru /



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