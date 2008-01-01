Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
13 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тепло на Урал вернется к середине недели

ИА "Метеоновости" / 13:17 Суббота, 13 октября

  Урал находится в тыловой части высокого циклона, чей приземный центр располагается над Ямало-Ненецким округом. Атмосферные фронты находятся далеко, поэтому осадки небольшие и местами, но при северо-западном ветре среднесуточная температура воздуха находится вблизи своей климатической нормы, а в Пермском крае ниже, но на слабо отрицательном фоне.

В воскресенье волновой циклон выйдет на юг Тюменской области, охватывая своим влиянием Урал. В большинстве районов Свердловской и Курганской областей небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в Пермском крае они будут носить кратковременный характер, в Челябинской области местами с небольшим снегом, в горах до умеренного, слабый гололед, на Южном Урале на дорогах может сформироваться гололедица, отдельные порывы северо-западного ветра достигнут 15 м/с. Ночью с небольшим морозом до -5..-6 градусов, днем не выше +4..+5 градусов.

К середине недели, когда с запада подойдет теплый атмосферный фронт, юго-западный ветер принесет порцию тепла, днем температура повысится до 4..9 градусов, местами пройдут небольшие дожди. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+12
Вс.
14 окт.
+17
Пн.
15 окт.
+17
Вт.
16 окт.
+16
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Эль-Насирия		 -13
Усть-Нера

некомфортное место: Октябрьское
комфортное место: Бордж-Бу-Арреридж

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100