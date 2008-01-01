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Тепло на Урал вернется к середине недели



ИА "Метеоновости" / 13:17 Суббота, 13 октября



Урал находится в тыловой части высокого циклона, чей приземный центр располагается над Ямало-Ненецким округом. Атмосферные фронты находятся далеко, поэтому осадки небольшие и местами, но при северо-западном ветре среднесуточная температура воздуха находится вблизи своей климатической нормы, а в Пермском крае ниже, но на слабо отрицательном фоне.



В воскресенье волновой циклон выйдет на юг Тюменской области, охватывая своим влиянием Урал. В большинстве районов Свердловской и Курганской областей небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в Пермском крае они будут носить кратковременный характер, в Челябинской области местами с небольшим снегом, в горах до умеренного, слабый гололед, на Южном Урале на дорогах может сформироваться гололедица, отдельные порывы северо-западного ветра достигнут 15 м/с. Ночью с небольшим морозом до -5..-6 градусов, днем не выше +4..+5 градусов.



К середине недели, когда с запада подойдет теплый атмосферный фронт, юго-западный ветер принесет порцию тепла, днем температура повысится до 4..9 градусов, местами пройдут небольшие дожди. / meteonovosti.ru /



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