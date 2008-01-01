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Новости погоды

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Рекордное тепло на юге Западной Сибири перед похолоданием

ИА "Метеоновости" / 12:56 Суббота, 13 октября

  Обширный и глубокий циклон, с давлением в центре менее 990 гПа, обосновался над Западной Сибирью. Он раскрутился до больших высот, а потому стал малоподвижным, его приземный центр располагается над Ямало-Ненецким автономным округом. В ряде населенных пунктов зафиксирована изморозь, в Питляре, Надыме, Уренгое, Тарко-Сале и Халесовае диаметром до 90 мм, в Пангоде до 55 мм. В этих же населенных пунктах наблюдалось и отложение мокрого снега, диаметр которого составил те же 90 мм, в Пангоде 47 мм.

Южные районы Западной Сибири находились в теплом секторе циклона, и среднесуточная температура воздуха 12 октября превысила климатическую норму на 6-8 градусов. В Новокузнецке (Кемеровская область) была зафиксирована рекордно высокая температура для этого дня: +18.1 градуса, что выше предыдущего всего-навсего на 0.1 градуса продержавшегося с 1975 года.

В воскресенье на юге Западной Сибири местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью они будут сопровождаться сильным ветром 12-18 м/с, с усилением до 23 м/с, а местами порывы могут достигнуть и штормовой силы, 30 м/с. Температура понизится днем до 3..8, на юго-востоке уже не выше +13 градусов, на западе Томской области штормовой ветер до 24 м/с. / meteonovosti.ru /
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