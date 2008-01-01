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ИА "Метеоновости" / 12:41 Суббота, 13 октября



День перевалил за полдень, температура повысилась на 2-2.5 градуса. и в 12 часов на опорной метеостанции города - ВДНХ - было зафиксировано +11.6, примерно столько же в районе ТСХА и на Балчуге, в Тушино 11.5, в районе МГУ 11.2 градуса. Ветер северо-западный в районе ТСХА и МГУ 6-7 м/с. Дымка рассеялась и видимость на дорогах хорошая.



Атмосферное давление существенно не изменилось и остается повышенное, 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха немного понизилась и составляет 81%. / meteonovosti.ru /



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