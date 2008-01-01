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Туруханский район: снег, мокрый снег и штормовой ветер



ИА "Метеоновости" / 12:28 Суббота, 13 октября



Циклон, раскрутившийся до больших высот и ставший высоким, занимает Западную Сибирь, которую и обеспечивает осадками разной интенсивности и продолжительности, местами с порывистым ветром. В сфере влияния атмосферных фронтов циклона находится и запад Восточной Сибири. Накануне на Таймыре в населенных пунктах караул и Норильск ветер усиливался в порывах до 18 м/с, в Сопочной Карге и Истоке до 19 м/с. А вот в Туруханском районе прошли сильные дожди, в Советской Речке выпало до 11 мм, в Светлогорске до 20 мм.



В Воскресенье приземный центр высокого циклона мигрирует на север, в район Норильска. На юге Таймыра местами пройдут дожди, которые будут сопровождаться порывистым, до 18 м/с, ветром, в течение суток только 0..+5. Туруханский район окажется в зоне атмосферного фронта с волнами. При облачной погоде будет лепить мокрый снег вперемежку со снегом, на юге с дождем, порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а днем местами и до штормового, 25м/с. В течение суток только 2..7 выше ноля, а на севере местами воздух прихватит заморозок до -2 градусов.



В начале будущей недели продолжится вторжение холодного воздуха, и среднесуточная температура не только приблизится к своей климатической норме, но и окажется ниже ее. / meteonovosti.ru /



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