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Хабаровский край: погода на любой вкус



ИА "Метеоновости" / 11:25 Суббота, 13 октября



Накануне Хабаровский край находился в поле повышенного атмосферного давления. Осадков не было, но местами отмечались густые туманы, при которых видимость ухудшалась до 500 м. В ранние утренние часы при ясном небе поверхность почвы прихватывал заморозок в Циммермановке до -1, в Тумнино до -5 градусов.



Однако, на пороге уже перемены, которые будут связаны с приближением активного циклона с запада, который о себе заявит в воскресенье. В крае ожидаются местами небольшие дожди, в центральных районах они могут быть более интенсивные и продолжительные. В северных районах местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, а в Тугуро-Чумиканском районе, вблизи центра циклона, местами сильные в виде мокрого снега и снега, в отдельных районах отложение мокрого снега, что может спровоцировать нестандартные ситуации в системе ЖКХ, на автодорогах.



Южные районы Хабаровского края будут находиться на северной периферии антициклона - уроженца Китая. Местами могут перепадать небольшие дожди, но погоды они не сделают и здесь до середины недели высокая, местами чрезвычайная степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



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