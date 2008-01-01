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Новости погоды

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В Магаданскую область идет похолодание

ИА "Метеоновости" / 10:48 Суббота, 13 октября

  Накануне небольшой циклон вышел на охотское побережье Магаданской области, а вместе с ним и зона осадков. В континентальных районах они были небольшие, до 4-5 мм. Основной удар циклона принял на себя населенный пункт Шелехова, на который вылилось до 30 мм, а ветер усиливался в порывах до 22 м/с.

Сегодня, в субботу, циклон еще будет обеспечивать осадками преимущественно в виде снега и дождя при порывистом ветре. В ночь на воскресенье циклон наибольшую активность проявит на востоке области, где осадки более интенсивные, а ветер окрепнет в порывах до 21 м/с. Днем местами небольшие осадки при температуре днем 2..7 выше ноля. К середине недели, в тылу циклона, при переменной облачности в Магаданской области, с усилением влияния с запада антициклона, в центральных районах в ночные часы морозы окрепнут до 17..22 градусов, днем до -6..-11, на Охотском побережье по ночам до -4, при прояснениях до -13 градусов, днем от -2 до +3. / meteonovosti.ru /
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