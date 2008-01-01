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ИА "Метеоновости" / 09:55 Суббота, 13 октября



Утро субботнего дня встретило москвичей теплом и солнцем. На главной метеостанции ВДНХ в 9 часов утра столбик термометра вплотную подобрался к отметке +9 (+8.9 градуса), в Тушино только +8, в районе ТСХА +8.7, в районе МГУ +9 градусов, в центре города - на Балчуге +9.1 градуса. В районе ВДНХ и Тушино отмечается дымка и видимость не превышает 4 км. Ветер западный, северо-западный в районе ТСХА и МГУ его порывы достигают 6 м/с.



Атмосферное давление повышенное 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 89%.



/ meteonovosti.ru /



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