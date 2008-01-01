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Новости погоды

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Рекордное тепло сохраняется в Европе

ИА "Метеоновости" / 09:45 Суббота, 13 октября

  На большей части территории Европы по-прежнему очень тепло. Теплый воздух сюда проникает с южными и юго-восточными потоками, а днем при ясном небе очень хорошо прогревается. Температура воздуха на несколько градусов превышает привычные значения. Каждый день то тут, то там обновляются температурные рекорды. Не стал исключением и день 11 октября. Городами-рекордсменами стали Гетеборг, где термометры показали 21,1 градуса, что выше рекорда 2005 года на 1,3 градуса. В Хельсинки было 16,1 градуса. В Орлеане 26 градусов, в Дрездене 24, 9 градуса, ранее рекордным считался 1921 год, когда воздух прогрелся до 24 градусов. В Праге более 100 лет держался рекорд, с 1876 года, но и он пал, термометры показали 24 градуса. В Клайпеде было 20,6 градуса.

Сегодня, 13 октября, в регионе ожидается теплая погода без существенных осадков - скажется влияние антициклона. Температура воздуха будет превышать привычные показатели на 4-5 градусов. Вполне возможно, не за горами очередные температурные рекорды. / meteonovosti.ru /
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