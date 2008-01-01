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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:50 Суббота, 13 октября

  В Московском регионе сохраняется антициклональный характер погоды. Ожидается сухая и не по сезону теплая погода. Воздух в столице прогреется до 15 градусов, по области от 10..13 в северо-восточной части, до 13..15 градусов в ее юго-западной половине. Ветер западного направления 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 60%.

Такие погодные условия не оказывают на организм человека дополнительной нагрузки и у большинства людей не вызывают развития метеопатических реакций.

Причиной недомоганий может стать лишь высокое атмосферное давление. Как метеочувствительные, так и не реагирующие на колебания метеопараметров люди с патологией сердца и сосудов, страдающие нестабильными сосудистыми реакциями, мигренью, вегетативной дисфункцией, перенесшие острые сосудистые нарушения могут отмечать ухудшение самочувствия. Недомогание будет сопровождаться "скачками" артериального давления, появлением болевых симптомов в области сердца, приступами стенокардии и мигрени. Может отмечаться снижение умственной и физической активности, симптомы общей слабости и недомогания. Лицам, находящимся в группе риска необходимо более тщательно контролировать артериальное давление, боли в области сердца или головные боли следует купировать лекарствами, рекомендованными лечащим врачом. Помогут поддержать организм и препараты группы адаптогенов, нормализующие нервную систему. Стоит больше времени уделять прогулкам на свежем воздухе, что поможет уменьшить кислородный дефицит в организме. / meteonovosti.ru /
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