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Новости погоды

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Антициклон установится в Забайкалье

ИА "Метеоновости" / 13:41 Пятница, 12 октября

  В Забайкальском крае растет атмосферное давление. Совсем скоро эта территорию окажется в антициклоне. Из-за чего в таких условиях в осенний сезон возникают очень сильные температурные контрасты. Днем тепло и солнечно, а ночью подмораживает, как зимой. 13 октября небольшой мокрый снег пройдет в восточных районах - скажется влияние тыловой части циклона, а на западе осадков не ожидается. Ветер в порывах усилится до 8-13 м/с, температура воздуха ночью 0..-5 градусов, местами до -6..-11, днем 7..12 тепла, местами +2..+7. 13 и 14 октября антициклон усилится, будет ветрено, зато без осадков. Ночью термометры покажут -1..-6 градусов, при прояснении до -7..-12, днем +10..+15, при облачности +3..+8. / meteonovosti.ru /
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