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Бора в Новороссийске набирает силу



ИА "Метеоновости" / 13:33 Пятница, 12 октября



Обширный антициклон занял южные регионы ЕТР. Стоит теплая и солнечная погода. И лишь в одном регионе - на черноморском побережье - о тихой и спокойной погоде не может быть и речи. Виной тому - горные хребты. Ведь именно в антициклональных условиях на участке Анапа-Туапсе и возникают сильные ветры. Холодный воздух с северо-востока преодолевает невысокие горы и с силой обрушивается вниз, к морю. Бывали случаи, когда ветер достигал ураганной силы. Наиболее подвержены этому явлению, называемому борой, Новороссийск и Геленджик. Но более всего бора проявляется именно в Новороссийске. Явление это характерно для холодного периода. Вчера, 11 октября, скорость северо-восточного ветра достигала 22 м/с - и это далеко не предел. 13 октября скорость ветра составит 14-19 м/с, а порывы 24-29 м/с. 14 октября ветер начнет ослабевать. Порывы не превысят 20-25 м/с. А 15 октября 14-19 м/с. Температура воздуха в ночные часы 11..16 градусов, местами до 6, днем воздух прогреется до 19..24 градусов. / meteonovosti.ru /



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