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Новости погоды

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В Алтайском крае ляжет снег

ИА "Метеоновости" / 12:55 Пятница, 12 октября

  Циклонический вихрь, до недавнего времени портивший погоду на Урале, направится в Алтайский край. 13 и ночью 14 октября в Алтайском крае ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Гололедные явления. Будет дуть резкий порывистый ветер, скорость его составит 15-20 м/с, а в отдельных районах порывы достигнут 25-30 м/с. Температура воздуха резко понизится, днем от 5 до 13 градусов, ночью 2..7, местами до -3 градусов. 14 октября дальнейшее понижение температуры, ночью -3..-8, днем +3..+8. / meteonovosti.ru /
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