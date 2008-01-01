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Новости погоды

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Сезон тропических циклонов продолжается

ИА "Метеоновости" / 12:41 Пятница, 12 октября

  Сразу 5 тропических шторма действуют сейчас в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. Самый сильный из них, Luban, сформировался в Индийском океане. Этот вихрь уже завтра, 13 октября, достигнет Аденского залива. Из-за него на побережье пройдут ливневые дожди, ветер в порывах будет усиливаться до 35-40 м/с. В Тихом океане действует шторм Sergio, угрожающий Калифорнии ливнями и сильным ветром. Тропические циклоны, сформировавшиеся в Атлантике, более интересны. Например, Michael, успевший похозяйничать в Мексике и на юге США, стал первым циклоном, вышедшим на сушу в октябре. Сейчас вихрь уже утратил силу и не представляет угрозы для побережья. Шторм Leslie медленно движется в сторону архипелага Мадейра, где не обойдется без сильных дождей и порывистого ветра. Еще один шторм, Nadine, кружит немного южнее Leslie, медленно движется в северо-западном направлении, пока набирает силу, но угрозы для побережья не представляет. / meteonovosti.ru /
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