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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:32 Пятница, 12 октября

  В 12 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 12.. 14 градусов, Северном 12..14 градусов, Северо-восточном 12..13 градусов, Восточном 12..13 градусов, Юго-восточном 12..13 градусов, Южном 11..13 градусов, Юго-западном 13..14 градусов, Западном 12..14 градусов, Северо-западном 12..13 градусов.

В Зеленограде небольшая облачность без осадков, температура воздуха 12..13 градусов, на территории Новой Москвы небольшая облачность без осадков, температура воздуха 12..14 градусов, местами порывы западного ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
+12
Сб.
13 окт.
+15
Вс.
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+16
Пн.
15 окт.
+17
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Юрты

некомфортное место: Хорнсунн
комфортное место: Гомес-Паласио

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