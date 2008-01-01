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Новости погоды

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Где на Покров будет снег?

ИА "Метеоновости" / 12:04 Пятница, 12 октября

  14 октября - православный праздник Покров. На Руси этот день связывали с появлением первого снега. По этому дню делали "прогнозы" на всю зиму для средней полосы России.

Считалось, что если на Покров морозно и снег уже лег, то зима будет суровой. В текущем году Покров в центральных областях России будет сухим и теплым.

А на просторах нынешней России местами снежный покров уже образовался, и 14 октября снега может лишь прибавиться.

На Кольском полуострове местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами сильные. И в горах снег может задержаться. Небольшой дождь и мокрый снег ожидаются в Приволжском федеральном округе. В Башкортостане, в тылу высотного циклона установится временный снежный покров.

Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на Урале и в большинстве областей Западной Сибири. В северных районах и в Алтайском крае установится временный снежный покров. Заметно похолодает в Восточной Сибири, но снег покружит лишь в Эвенкии и на Таймыре.

На Дальнем Востоке снег уже лежит, в Магаданской области высота снежного покрова местами превышает 50 см, а на Покров его еще прибавится. Небольшой снег ожидается 14 октября на Чукотке, в восточных и центральных районах Якутии.  / meteonovosti.ru /
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