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Новости погоды
Где на Покров будет снег?
ИА "Метеоновости" / 12:04 Пятница, 12 октября
14 октября - православный праздник Покров. На Руси этот день связывали с появлением первого снега. По этому дню делали "прогнозы" на всю зиму для средней полосы России.
Считалось, что если на Покров морозно и снег уже лег, то зима будет суровой. В текущем году Покров в центральных областях России будет сухим и теплым.
А на просторах нынешней России местами снежный покров уже образовался, и 14 октября снега может лишь прибавиться.
На Кольском полуострове местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами сильные. И в горах снег может задержаться. Небольшой дождь и мокрый снег ожидаются в Приволжском федеральном округе. В Башкортостане, в тылу высотного циклона установится временный снежный покров.
Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на Урале и в большинстве областей Западной Сибири. В северных районах и в Алтайском крае установится временный снежный покров. Заметно похолодает в Восточной Сибири, но снег покружит лишь в Эвенкии и на Таймыре.
На Дальнем Востоке снег уже лежит, в Магаданской области высота снежного покрова местами превышает 50 см, а на Покров его еще прибавится. Небольшой снег ожидается 14 октября на Чукотке, в восточных и центральных районах Якутии. / meteonovosti.ru /
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