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Новости погоды

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Самые теплые октябри в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:50 Пятница, 12 октября

  Нынешний октябрь в столичной области радует комфортной погодой: дожди не донимают, и удерживается тепло. Средняя аномалия температуры воздуха за первую половину месяца превысит +2 градуса. И по всем расчетам тепло задержится до начала последней декады месяца. Аномалия средней месячной температуры воздуха может превысить +3 градуса.

Как часто в столице бывают столь теплые октябри? Самым теплым центральный месяц осени был в 1967 году, с аномалией +3,9 градуса. Следующим по теплу был 2008 год с аномалией +3,8 градуса, а на 3 месте 1974 год с аномалией +3,6 градуса.

Текущий месяц может войти в число 5 самых теплых. Теплые октябри, с аномалией более +2 градусов случаются в Москве в среднем 1 раз в 10 лет. В 21 веке таких случаев было всего 2. / meteonovosti.ru /
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