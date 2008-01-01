Новости погоды
Ветреная погода на Чукотке
ИА "Метеоновости" / 11:00 Пятница, 12 октября
На Чукотке погода ветреная, ведь полуостров делят между собой циклон и антициклон. Из-за разницы давления и возникает ветер. 11 октября на арктическом побережье Чукотки порывы ветра достигали 22 м/с - явление не редкое для этих мест.
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13 октября погодные условия на большей части территории Чукотки будет определять антициклон, лишь на востоке сохранится влияние циклона. Местами пройдут небольшие осадки, на восточном побережье ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с, термометры покажут -3..+2 градуса, местами +3..+8.
14 и 15 октября атмосферное давление на Чукотке вырастет - заявит о себе антициклон. Местами пройдут небольшие осадки, ветер будет усиливаться до 10-15 м/с, на восточном побережье порывы 15-20 м/с, температура воздуха -3..+2 градуса, местами +2..+7, ночью на западе -8..-13 градусов. / meteonovosti.ru /