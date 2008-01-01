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Новости погоды

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Ветреная погода на Чукотке

ИА "Метеоновости" / 11:00 Пятница, 12 октября

  На Чукотке погода ветреная, ведь полуостров делят между собой циклон и антициклон. Из-за разницы давления и возникает ветер. 11 октября на арктическом побережье Чукотки порывы ветра достигали 22 м/с - явление не редкое для этих мест.

13 октября погодные условия на большей части территории Чукотки будет определять антициклон, лишь на востоке сохранится влияние циклона. Местами пройдут небольшие осадки, на восточном побережье ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с, термометры покажут -3..+2 градуса, местами +3..+8.

14 и 15 октября атмосферное давление на Чукотке вырастет - заявит о себе антициклон. Местами пройдут небольшие осадки, ветер будет усиливаться до 10-15 м/с, на восточном побережье порывы 15-20 м/с, температура воздуха -3..+2 градуса, местами +2..+7, ночью на западе -8..-13 градусов. / meteonovosti.ru /
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