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В Европе рекордное тепло



ИА "Метеоновости" / 09:44 Пятница, 12 октября



С середины текущей недели аномально теплая погода воцарилась на большей части территории Зарубежной Европы. На западе и севере Европы очень теплую для октября погоду обеспечивают южные и юго-западные воздушные течения, а в центре и на востоке утвердился солнечный антициклон, который прекрасно прогревается в дневные часы.



Положительная аномалия среднесуточной температуры уже несколько суток местами на севере Европы превышает 6 градусов. В Центральной Европе температура выше нормы на 3-5 градусов.



В Зарубежной Европе фиксируется громадное количество новых экстремумов температуры. 10 октября в Осло воздух прогрелся до нового рекорда дня, до 17,8 градуса, в Хельсинки прежний максимум суток был превышен на 1,3 градуса. В Лондоне 10 октября был повержен рекорд почти столетней давности, температура повысилась до 23,9 градуса, прежний экстремум держался с 1921 г. и составлял 23,5 градуса.



В Орлеане 10 октября погода была почти июльская, и новый максимум имеет соответствующее значение: +27,2 градуса, предыдущий максимум со значением +25,5 держался с 2005 г. В Праге температура повысилась до 23,1 градуса, это новый рекорд для 10 октября, в польском Вроцлаве новый максимум теперь имеет значение 23,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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