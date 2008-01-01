

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:36 Пятница, 12 октября



Обширный антициклон, на северо-восточной периферии которого и будет располагаться предстоящим днём Московия, продолжит удерживать свои лидирующие позиции и обеспечивать нас сухой и не по сезону тёплой погодой.



По сведениям специалистов Метеобюро Москвы и области сегодня 12 октября ожидается переменная облачность и без осадков. Воздух в послеобеденные часы прогреется до 10..15 градусов. Ветер западного направления 3-8 м/с.



В целом погода будет комфортная и заметных метеопатических реакций вызывать не должна, содержание кислорода в воздухе оптимальное. Однако высокий фон атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у тех, кто страдает гипертонией, неустойчивыми сосудистыми реакциями (вегето-сосудистой дистонией), а также перенесших сосудистые катастрофы (инфаркт или инсульт). У них возможны сильные головные боли, боли в области сердца.



Специалисты рекомендуют: не дожидаясь ухудшения самочувствия, заранее прибегнуть к лекарственным препаратам, рекомендованным лечащим врачом.



12 октября геомагнитный фон прогнозируется спокойным. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



