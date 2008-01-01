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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:36 Пятница, 12 октября
Обширный антициклон, на северо-восточной периферии которого и будет располагаться предстоящим днём Московия, продолжит удерживать свои лидирующие позиции и обеспечивать нас сухой и не по сезону тёплой погодой.
По сведениям специалистов Метеобюро Москвы и области сегодня 12 октября ожидается переменная облачность и без осадков. Воздух в послеобеденные часы прогреется до 10..15 градусов. Ветер западного направления 3-8 м/с.
В целом погода будет комфортная и заметных метеопатических реакций вызывать не должна, содержание кислорода в воздухе оптимальное. Однако высокий фон атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у тех, кто страдает гипертонией, неустойчивыми сосудистыми реакциями (вегето-сосудистой дистонией), а также перенесших сосудистые катастрофы (инфаркт или инсульт). У них возможны сильные головные боли, боли в области сердца.
Специалисты рекомендуют: не дожидаясь ухудшения самочувствия, заранее прибегнуть к лекарственным препаратам, рекомендованным лечащим врачом.
12 октября геомагнитный фон прогнозируется спокойным. / meteonovosti.ru /
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