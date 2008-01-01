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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:23 Четверг, 11 октября



Погоду в Москве и области будет определять восточная периферия антициклона. В регионе ясно, сухо, температура воздуха в Москве 10..12 градусов, по области 8..13 Ветер северо-западный, 2-5м/с. Относительная влажность воздуха около 50%. / meteonovosti.ru /



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